Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию дисквалифицирован на 8 лет

В 2018 году Сунь Ян молотком разбил допинг-пробу во время контроля.
Международная федерация водных видов спорта (FINA) не стала наказывать спортсмена, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласилось с этим решением и подало апелляцию в CAS.
Напомним, что в 2014 году китайский пловец уже был дисквалифицирован на три месяца за употребление запрещенного препарата триметазидина.
Сам спортсмен заявил, что намерен обжаловать решение CAS.
«Это несправедливо. Я твердо верю в свою невиновность. Я определенно подам апелляцию, чтобы больше людей узнали правду», — сказал Ян. 0