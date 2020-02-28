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    Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию дисквалифицирован на 8 лет

    Прочие Допинг Плавание
    Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте объявил о дисквалифиции трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

    Сунь Ян
    Сунь Ян

    В 2018 году Сунь Ян молотком разбил допинг-пробу во время контроля.

    Международная федерация водных видов спорта (FINA) не стала наказывать спортсмена, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласилось с этим решением и подало апелляцию в CAS.

    Напомним, что в 2014 году китайский пловец уже был дисквалифицирован на три месяца за употребление запрещенного препарата триметазидина.

    Сам спортсмен заявил, что намерен обжаловать решение CAS.

    «Это несправедливо. Я твердо верю в свою невиновность. Я определенно подам апелляцию, чтобы больше людей узнали правду», — сказал Ян. 0

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