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    Драчев заявил об отсутствии серьезных претензий к Логинову

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    Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что лидеру команды Александру Логинову не грозит наказание за то, что его тренер Александр Касперович использовал поддельную аккредитацию на чемпионате мира в Антхольце.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    «В глобальном масштабе к Логинову претензий нет. Больше ему ничего не грозит. Касперовича уже отпустили из полиции.

    Он приехал сам. Как турист. И то, что он взял украинскую аккредитацию — чисто его проблемы. А еще он устроил проблемы всей сборной.

    Наверное, позже будет какой-то выговор. Не сейчас же. Человек сам себя наказал. Он сделал плохо не себе, а Саше. Зачем бегать с чужими аккредитациями? Тем более там, где не положено. Он взял чужую аккредитацию — и попался.

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    • Не сказал бы, что это заказ IBU. Это было по факту получения информации. Они увидели, что Касперович ходит с чужой аккредитацией и решили, что тем самым он скрывается. Он же турист», — приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс». 0

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