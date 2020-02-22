Драчев заявил об отсутствии серьезных претензий к Логинову

Президент Союза биатлонистов Россиизаявил, что лидеру командыне грозит наказание за то, что его тренериспользовал поддельную аккредитацию на чемпионате мира в Антхольце.

«В глобальном масштабе к Логинову претензий нет. Больше ему ничего не грозит. Касперовича уже отпустили из полиции.

Он приехал сам. Как турист. И то, что он взял украинскую аккредитацию — чисто его проблемы. А еще он устроил проблемы всей сборной.

Наверное, позже будет какой-то выговор. Не сейчас же. Человек сам себя наказал. Он сделал плохо не себе, а Саше. Зачем бегать с чужими аккредитациями? Тем более там, где не положено. Он взял чужую аккредитацию — и попался.

Не сказал бы, что это заказ IBU. Это было по факту получения информации. Они увидели, что Касперович ходит с чужой аккредитацией и решили, что тем самым он скрывается. Он же турист», — приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс». 0