Елисеев: Раньше я стрелял хуже, но быстрее, получалось то ноль, то три промаха

Победу в сингл-миксте одержали норвежцы Марте Улсбю-Рейселанд и Йоханнес Бе.
«Мы можем выступать сильнее, хотя по нынешней готовности это наш уровень. Я лично могу прибавить только в скорострельности.
Сейчас я могу либо качественно стрелять, либо быстро. Приходится выбирать между риском и качественной стрельбой. Раньше я стрелял хуже, но быстрее, получалось то ноль, то три промаха.
В мышцах длинная работа нужна, а в голове — все нормально. Сейчас мы уже не успеем ничего подправить. Слаба богу, у меня было полных три дня отдыха без тренировок, и состояние стало нормальным.
Мои планы на остаток сезона? Хочется остаться в топ-15, а на чемпионат мира загадывать не хочется», — приводит слова Елисеева «Советский Спорт».
22 февраля на чемпионате мира состоятся женская и мужская эстафеты.
В данный момент Елисеев занимает 13-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 361 очко. В нынешнем сезоне Матвей в гонках не занимал места выше четвертого. 0