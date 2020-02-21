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    Елисеев: Раньше я стрелял хуже, но быстрее, получалось то ноль, то три промаха

    Прочие Чемпионат мира по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал занятое вместе с Ларисой Куклиной седьмое место в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антцхольце-Антерсельве.

    Матвей Елисеев
    Матвей Елисеев

    Победу в сингл-миксте одержали норвежцы Марте Улсбю-Рейселанд и Йоханнес Бе.

    «Мы можем выступать сильнее, хотя по нынешней готовности это наш уровень. Я лично могу прибавить только в скорострельности.

    Сейчас я могу либо качественно стрелять, либо быстро. Приходится выбирать между риском и качественной стрельбой. Раньше я стрелял хуже, но быстрее, получалось то ноль, то три промаха.

    В мышцах длинная работа нужна, а в голове — все нормально. Сейчас мы уже не успеем ничего подправить. Слаба богу, у меня было полных три дня отдыха без тренировок, и состояние стало нормальным.

    Мои планы на остаток сезона? Хочется остаться в топ-15, а на чемпионат мира загадывать не хочется», — приводит слова Елисеева «Советский Спорт».

    22 февраля на чемпионате мира состоятся женская и мужская эстафеты.

    В данный момент Елисеев занимает 13-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 361 очко. В нынешнем сезоне Матвей в гонках не занимал места выше четвертого. 0

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