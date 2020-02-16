Логинов: Это очень важная медаль, я счастлив

Российский биатлонистпрокомментировал свою победу в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

«Действительно, я счастлив и хочу сейчас просто закрыть глаза и насладиться этим моментом.

80% последнего круга я реально думал о жене и дочери, потому что я очень соскучился и очень хочу к ним, и наверное мне это очень помогло.

Это очень важная медаль и я надеюсь, что сегодня все сумеют порадоваться этому моменту», — сказал Логинов Матч ТВ.

Победа Логинова стала первой для мужчин на чемпионатах мира в личных гонках с 2008 года. 12 лет назад победителем в спринте стал Максим Чудов. 0