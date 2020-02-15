Халили стал вторым в спринте Кубка IBU

Российский биатлонистзанял второе место в спринтерской на этапе Кубка IBU в Италии.

По итогам гонки он уступил 18,8 секунды швейцарцу Жереми Финелло. Тройку призеров замкнул Ларс Хегле Биркеланн из Норвегии.

В топ-10 по итогам гонки также вошел россиянин Василий Томшин.

Кубок IBU. Мужчины. Спринт 10 км

1. Жереми Финелло (Швейцария) — 24.20,4 (0 шт. кругов)

2. Карим Халили (Россия) — отставание 18,8 (1)...

10. Василий Томшин (Россия) — 45,1 (1)...

18. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.08,2 (2)...

29. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.46,0 (3)

30. Алексей Слепов (Россия) — 1.48,6 (4)..

37. Семен Сучилов (Россия) — 1.57,9 (4) 0