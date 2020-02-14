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    CAS сократил дисквалификацию легкоатлета Иванова

    Прочие Легкая атлетика Допинг Вокруг спорта
    Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение легкоатлета Александра Иванова за нарушение антидопинговых правил с трех до двух лет, сообщает ТАСС.

    Александр Иванов
    Александр Иванов

    Иванов специализируется в спортивной ходьбе, он был отстранен Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в октябре 2018 года на три года начиная с 2 мая 2017 года на основании отклонений в паспорте крови.

    Его результаты в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года аннулированы. Позднее Иванов подал апелляцию в CAS.

    В опубликованном релизе CAS отмечается, что доказательства РУСАДА, подтверждающие отягчающие обстоятельства нарушения Иванова, и добавление на их основании одного года дисквалификации являются неправомерными.

    При этом стандартная мера отстранения спортсмена на два года судом не оспаривалась.

    Иванову 26 лет, из-за дисквалификации спортсмен лишился золотой медали чемпионата мира 2013 года и серебряной награды первенства Европы 2014 года, а также серебряных медалей юниорского чемпионата Европы 2012 года и молодежного чемпионата Европы 2013 года. 0

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