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    «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» и выиграл Супербоул

    Прочие Американский футбол
    «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» в Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Решающая игра сезона в американском футболе, которая прошла на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс, завершилась со счетом 31:20.

    Определяющей стала заключительная четверть, которую «Чифс» выиграли со счетом 21:0.

    Лидером по результативности в этой встрече стал 24-летний квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс, на счету которого два пасовых тачдауна и один выносной, что дает в сумме 21 очко.

    «Канзас-Сити» выиграл почетный трофей во второй раз в истории — впервые это произошло в 1969 году. «Сан-Франциско» выигрывал Супербоул пять раз (1981, 1984, 1988, 1989, 1994). 0

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