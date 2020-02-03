«Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» и выиграл Супербоул

победилв Супербоуле — финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL).

Решающая игра сезона в американском футболе, которая прошла на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс, завершилась со счетом 31:20.

Определяющей стала заключительная четверть, которую «Чифс» выиграли со счетом 21:0.

Лидером по результативности в этой встрече стал 24-летний квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс, на счету которого два пасовых тачдауна и один выносной, что дает в сумме 21 очко.

«Канзас-Сити» выиграл почетный трофей во второй раз в истории — впервые это произошло в 1969 году. «Сан-Франциско» выигрывал Супербоул пять раз (1981, 1984, 1988, 1989, 1994). 0