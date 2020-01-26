Саночник Павличенко одержал победу в спринте на этапе КМ в Латвии

Россиянинодержал победу в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде.

Российский спортсмен показал время 29,082 секунды. Второе место занял итальянец Доминик Фишналлер (+0,069 секунды). Тройку лучших Давид Гляйршер (+0,074) из Австрии.

По результатам трех этапов Роман Репилов стал победителем спринтерского зачета (1 минута 38,018 секунды). Павличенко занял итоговое второе место (+0,072), замкнул тройку австриец Райнхард Эггер (+0,231).

В женских соревнованиях победу одержала немка Юлия Таубитц (31,344). Российская саночница Виктория Демченко стала второй (+0,069). Тройку призеров замкнула еще одна россиянка Татьяна Иванова (+0,124).

По итогам трех этапов лучшей в спринте стала Таубиц (1 минута 36,466 секунды), второе место заняла Иванова (+0,330), на третьей строчке расположилась Демченко (+0,384). 0