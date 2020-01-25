Бойкова и Козловский завоевали золото ЧЕ по фигурному катанию

Российская пара получила за свое выступление в произвольной программе от судей 152,24, набрав по сумме двух программ 234,58 балла.
Серебряные медали завоевали их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64).
Замкнули тройку призеров еще одни представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53)
Фигурное катание. Чемпионат Европы
Пары. Произвольная программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 152,24
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 135,14
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 131,61
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 123,96
5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 115,96
6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 109,51
Итог
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 234,58
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 208,64
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 206,53
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 194,44
5. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 186,39
6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 177,41 0