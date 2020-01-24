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    Косторная выиграла короткую программу на ЧЕ—2020

    Прочие Чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧЕ по фигурному катанию
    Россиянка Алена Косторная лидирует после проката короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия).

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    Российской фигуристке 0,53 балла не хватило до принадлежащего ей мирового рекорда в короткой программе.

    Косторная без ошибок исполнила все прыжковые элементы — тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп.

    Второй стала еще соотечественница Анна Щербакова, третье место досталось еще одной российской фигуристке — Александре Трусовой, обновившей личный рекорд в короткой программе на 0,04 балла.

    На четвертом месте после короткой программы Алексия Паганини из Швейцарии, обновившая личный рекорд на 3 балла.

    Произвольная программа состоится в субботу, 25 января. Вице-чемпионка России Алена Косторная выступит последней в сильнейшей разминке женского турнира.

    Александра Трусова выступит перед Косторной под номером 23, Анна Щербакова под номером 22.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы
    Женщины. Короткая программа

    1. Алена Косторная (Россия) — 84,92
    2. Анна Щербакова (Россия) — 77,95
    3. Александра Трусова (Россия) — 74,95
    4. Алексия Паганини (Швейцария) — 68,82
    5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 66,49
    6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 62,22 0

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