Косторная выиграла короткую программу на ЧЕ—2020

Российской фигуристке 0,53 балла не хватило до принадлежащего ей мирового рекорда в короткой программе.
Косторная без ошибок исполнила все прыжковые элементы — тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп.
Второй стала еще соотечественница Анна Щербакова, третье место досталось еще одной российской фигуристке — Александре Трусовой, обновившей личный рекорд в короткой программе на 0,04 балла.
На четвертом месте после короткой программы Алексия Паганини из Швейцарии, обновившая личный рекорд на 3 балла.
Произвольная программа состоится в субботу, 25 января. Вице-чемпионка России Алена Косторная выступит последней в сильнейшей разминке женского турнира.
Александра Трусова выступит перед Косторной под номером 23, Анна Щербакова под номером 22.
Фигурное катание. Чемпионат Европы
Женщины. Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 84,92
2. Анна Щербакова (Россия) — 77,95
3. Александра Трусова (Россия) — 74,95
4. Алексия Паганини (Швейцария) — 68,82
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 66,49
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 62,22 0