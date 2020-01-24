Косторная выиграла короткую программу на ЧЕ—2020

Россиянкалидирует после проката короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Граце (Австрия).

Российской фигуристке 0,53 балла не хватило до принадлежащего ей мирового рекорда в короткой программе.

Косторная без ошибок исполнила все прыжковые элементы — тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип+тройной тулуп.

Второй стала еще соотечественница Анна Щербакова, третье место досталось еще одной российской фигуристке — Александре Трусовой, обновившей личный рекорд в короткой программе на 0,04 балла.

На четвертом месте после короткой программы Алексия Паганини из Швейцарии, обновившая личный рекорд на 3 балла.

Произвольная программа состоится в субботу, 25 января. Вице-чемпионка России Алена Косторная выступит последней в сильнейшей разминке женского турнира.

Александра Трусова выступит перед Косторной под номером 23, Анна Щербакова под номером 22.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 84,92

2. Анна Щербакова (Россия) — 77,95

3. Александра Трусова (Россия) — 74,95

4. Алексия Паганини (Швейцария) — 68,82

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 66,49

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 62,22 0