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    Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на ЧЕ-2020

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    Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали лучшими в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Второе место с отставанием в 0,05 балла занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

    Замкнули тройку лучших итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

    На четвертой позиции перед произвольным танцем находятся россияне Александра Степанова и Иван Букин.

    Третий танцевальный дуэт из России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показал в ритм-танце пятый результат.

    Соревнования в произвольном танце запланированы на 25 января.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы
    Танцы. Ритм-танец

    1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 88,78
    2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,73
    3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,66
    4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 83,65
    5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 75,10
    6. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 74,26 0

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