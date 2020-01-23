Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на ЧЕ-2020

Французыстали лучшими в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Второе место с отставанием в 0,05 балла занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Замкнули тройку лучших итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

На четвертой позиции перед произвольным танцем находятся россияне Александра Степанова и Иван Букин.

Третий танцевальный дуэт из России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показал в ритм-танце пятый результат.

Соревнования в произвольном танце запланированы на 25 января.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Танцы. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 88,78

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,73

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,66

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 83,65

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 75,10

6. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 74,26 0