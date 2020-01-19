Непряева стала второй в гонке преследования на Кубке мира

Наталья Непряева
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Непряевой удалось сохранить свою позицию по итогам индивидуальной гонки.
Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг. Третьей стала норвежская лыжница Ингвильд Остберг.
Кубок мира. Женщины. Гонка преследования, 10 км (К)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.49,7
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 1.04,8
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1.06,0...
29. Екатерина Смирнова (Россия) — 3.47,1
34. Анна Жеребятьева (Россия) — 4.17,4
37. Кристина Мацокина (Россия) — 4.25,3
40. Нина Дуботолкина (Россия) — 4.41,2
48. Лидия Дуркина (Россия) — 5.54,8 0