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    Саночница Иванова стала чемпионкой Европы

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    Российская саночница Татьяна Иванова заняла первое место на пятом этапе Кубка мира в Лиллехаммере, на котором разыгрывались медали чемпионата Европы.

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    В тройку лучших, помимо чемпионки мира из России, также попали Саммер Бритчер из США и Юлия Таубиц из Германии.

    Россиянка Виктория Демченко показала четвертый результат, но, поскольку результат Бритчер не пошел в зачет чемпионата Европы, саночница из России завоевала бронзу континентального первенства.

    28-летняя Иванова одержала четвертую личную победу в нынешнем сезоне. Еще одно первое место она заняла в составе сборной России в эстафете.

    Иванова, ставшая шестикратной чемпионкой Европы, продолжает лидировать в общем зачете, Демченко занимает третье место.

    Санный спорт. Кубок мира. 5-й этап

    1. Татьяна Иванова (Россия) — 1.35,482
    2. Саммер Бритчер (США) — 1.35,599
    3. Юлия Таубиц (Германия) — 1.35,624
    4. Виктория Демченко (Россия) — 1.35,562…
    7. Екатерина Катникова (Россия) — 1.35,863…
    24. Олеся Михайленко (Россия) — 1.37,600

    Общий зачет: 1. Иванова — 582 очка. 2. Таубиц — 550. 3. Демченко — 392. 0

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