Саночница Иванова стала чемпионкой Европы

В тройку лучших, помимо чемпионки мира из России, также попали Саммер Бритчер из США и Юлия Таубиц из Германии.
Россиянка Виктория Демченко показала четвертый результат, но, поскольку результат Бритчер не пошел в зачет чемпионата Европы, саночница из России завоевала бронзу континентального первенства.
28-летняя Иванова одержала четвертую личную победу в нынешнем сезоне. Еще одно первое место она заняла в составе сборной России в эстафете.
Иванова, ставшая шестикратной чемпионкой Европы, продолжает лидировать в общем зачете, Демченко занимает третье место.
Санный спорт. Кубок мира. 5-й этап
1. Татьяна Иванова (Россия) — 1.35,482
2. Саммер Бритчер (США) — 1.35,599
3. Юлия Таубиц (Германия) — 1.35,624
4. Виктория Демченко (Россия) — 1.35,562…
7. Екатерина Катникова (Россия) — 1.35,863…
24. Олеся Михайленко (Россия) — 1.37,600
Общий зачет: 1. Иванова — 582 очка. 2. Таубиц — 550. 3. Демченко — 392. 0