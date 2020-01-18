Саночница Иванова стала чемпионкой Европы

Российская саночницазаняла первое место на пятом этапе Кубка мира в Лиллехаммере, на котором разыгрывались медали чемпионата Европы.

В тройку лучших, помимо чемпионки мира из России, также попали Саммер Бритчер из США и Юлия Таубиц из Германии.

Россиянка Виктория Демченко показала четвертый результат, но, поскольку результат Бритчер не пошел в зачет чемпионата Европы, саночница из России завоевала бронзу континентального первенства.

28-летняя Иванова одержала четвертую личную победу в нынешнем сезоне. Еще одно первое место она заняла в составе сборной России в эстафете.

Иванова, ставшая шестикратной чемпионкой Европы, продолжает лидировать в общем зачете, Демченко занимает третье место.

Санный спорт. Кубок мира. 5-й этап

1. Татьяна Иванова (Россия) — 1.35,482

2. Саммер Бритчер (США) — 1.35,599

3. Юлия Таубиц (Германия) — 1.35,624

4. Виктория Демченко (Россия) — 1.35,562…

7. Екатерина Катникова (Россия) — 1.35,863…

24. Олеся Михайленко (Россия) — 1.37,600

Общий зачет: 1. Иванова — 582 очка. 2. Таубиц — 550. 3. Демченко — 392. 0