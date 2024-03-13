НБА. «Портленд» разгромил «Даллас», «Кливленд» был сильнее «Финикса»

За океаном завершились семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Кливленд» дома уступил «Финиксу» — 117:111.

Главным героем встречи стал форвард гостей Кевин Дюрант, забросивший 37 очков. «Финикс» идет на шестой строчке на «Западе» с 38 победами и 27 поражениями. «Кливленд» занимает третье место на «Востоке» с 41 победой в 65 играх.

К: Гарленд (30), Леверт (17 + 11 передач), Аллен (15 + 10 подборов)

Ф: Дюрант (37), Букер (27), Бил (24)

«Даллас» в гостях разгромил «Чикаго» — 127:92

Великолепный матч провел разыгрывающий «Денвера» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл: 27 очков, 12 подборов и 14 передач.

«Даллас» идет восьмым на «Востоке» с 37 победами и 28 поражениями.

«Чикаго» с 31 победой в 65 матчах идет девятым на «Западе».

Ч: Битим (17), Вучевич, Дерозан (оба — 13)

Д: Дончич (27 + 12 подборов + 14 передач), Лайвли (22), Гэффорд (20)

Все прогнозы на НБА

«Портленд» дома уступил «Бостону» — 99:121

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джейлен Браун, на счету которого 27 очков.

«Бостон» продолжает уверенно лидировать на «Востоке» с 51 победой и 14 поражениями. «Портленд» с 18 викториями только 14-й на «Западе».

П: Эйтон (22 + 15 подборов), Саймонс (17), Грант (14)

Б: Браун (27), Тейтум (26), Хаузер (22)

«Юта» на своем паркете проиграла «Бостону» — 107:123. Для «Селтикс» это третья победа подряд, «Джаз» потерпели третье поражение кряду.

Стоит отметить игру форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. На его счету 38 очков, шесть подборов и две результативные передачи.

Ю: Джордж (26), Кларксон (21), Секстон (20).

Б: Тейтум (38), Уайт (24), Холидэй (16), Хаузер (14).

Таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.