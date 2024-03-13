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    НБА. «Портленд» разгромил «Даллас», «Кливленд» был сильнее «Финикса»

    Прочие Баскетбол НБА
    За океаном завершились семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    «Кливленд» дома уступил «Финиксу» — 117:111.

    Главным героем встречи стал форвард гостей Кевин Дюрант, забросивший 37 очков. «Финикс» идет на шестой строчке на «Западе» с 38 победами и 27 поражениями. «Кливленд» занимает третье место на «Востоке» с 41 победой в 65 играх.

    К: Гарленд (30), Леверт (17 + 11 передач), Аллен (15 + 10 подборов)

    Ф: Дюрант (37), Букер (27), Бил (24)

    «Даллас» в гостях разгромил «Чикаго» — 127:92

    Великолепный матч провел разыгрывающий «Денвера» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл: 27 очков, 12 подборов и 14 передач.

    «Даллас» идет восьмым на «Востоке» с 37 победами и 28 поражениями.

    «Чикаго» с 31 победой в 65 матчах идет девятым на «Западе».

    Ч: Битим (17), Вучевич, Дерозан (оба — 13)

    Д: Дончич (27 + 12 подборов + 14 передач), Лайвли (22), Гэффорд (20)

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    «Портленд» дома уступил «Бостону» — 99:121

    Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Джейлен Браун, на счету которого 27 очков.

    «Бостон» продолжает уверенно лидировать на «Востоке» с 51 победой и 14 поражениями. «Портленд» с 18 викториями только 14-й на «Западе».

    П: Эйтон (22 + 15 подборов), Саймонс (17), Грант (14)

    Б: Браун (27), Тейтум (26), Хаузер (22)

    «Юта» на своем паркете проиграла «Бостону» — 107:123. Для «Селтикс» это третья победа подряд, «Джаз» потерпели третье поражение кряду.

    Стоит отметить игру форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. На его счету 38 очков, шесть подборов и две результативные передачи.

    Ю: Джордж (26), Кларксон (21), Секстон (20).

    Б: Тейтум (38), Уайт (24), Холидэй (16), Хаузер (14).

    Таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.

    Все результаты игрового дня НБА 13 марта
    • «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 106:79.
    • «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 111:121.
    • «Мемфис Гриззлиз» — «Вашингтон Уизардс» — 109:97.
    • «Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:103.
    • «Юта Джаз» — «Бостон Селтикс» — 107:123.
    • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» 100:118.
    • «Сакраменто Кингз» — «Милуоки Бакс» — 129:94.
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