Рапиристка Дериглазова выиграла золото на этапе КМ в Польше

Российская рапиристкаодержала победу на этапе Кубка мира по фехтованию в польском Катовице.

В финальном поединке Дериглазова победила итальянку Камиллу Манчини со счетом 15:11. Бронзовые медали достались представительнице США Ли Кифер и Ясаоре Тибу (Франция).

29-летняя россиянка возглавляет общий зачет Кубка мира, набрав 311 очков. У идущей второй итальянки Аличе Вольпи — 224 очка.

Россиянин Алексей Черемисинов завоевал бронзовую медаль в турнире рапиристов на этапе Кубка мира в Париже.

В полуфинале российский спортсмен уступил итальянцу Даниэле Гароццо (11:15). В финале Гароццо проиграл американцу Нику Иткину (9:15). Вторая бронза досталась французу Энцо Лефору.

В общем зачете Кубка мира Черемисинов занимает десятое место, набрав 131 очко. У лидера итальянца Алессио Фокони — 219. 0