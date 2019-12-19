Российские биатлонисты не попали в топ-10 спринта в Анси

В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси состоялась мужская спринтерская гонка.

Победителем гонки стал немец Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Тарьей Бе, а замкнул тройку лучших француз Кантен Фийон Майе.

Россияне не смогли войти в топ-10 гонки. Лучший результат — у Александра Логинова, который финишировал одиннадцатым.

Кубок мира. Анси. Мужчины. Спринт

1. Бенедикт Долль (Германия) — 23.22,1 (0 шт. кругов)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 9,4 (0)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) — 11,3 (0)...

11. Александр Логинов (Россия) — 44,8 (0)

12. Мартен Фуркад (Франция) — 46,9 (2)

24. Никита Поршнев (Россия) — 1.12,1 (0)

28. Матвей Елисеев (Россия) — 1.16,4 (1)

29. Евгений Гараничев (Россия) — 1.17,6 (0)

41. Дмитрий Малышко (Россия) — 1.38,9 (1)

55. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.05,5 (1) 0