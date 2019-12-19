ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЭнергичный «Реал» на «Камп Ноу». «Барселона» разочаровала, но не проиграла
  • 17:43
    • Слуцкий возглавил «Рубин»
  • 14:00
    • РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта
  • 15:03
    • Президент «Оренбурга» назвал примерные сроки строительства нового стадиона
  • 13:19
    • Сборная России завершила 2019 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА
  • 11:26
    • «Ливерпуль» объявил о переходе форварда «РБ Зальцбург»
    Все новости спорта

    Российские биатлонисты не попали в топ-10 спринта в Анси

    Прочие Биатлон
    В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси состоялась мужская спринтерская гонка.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Победителем гонки стал немец Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Тарьей Бе, а замкнул тройку лучших француз Кантен Фийон Майе.

    Россияне не смогли войти в топ-10 гонки. Лучший результат — у Александра Логинова, который финишировал одиннадцатым.

    Кубок мира. Анси. Мужчины. Спринт

    1. Бенедикт Долль (Германия) — 23.22,1 (0 шт. кругов)

    2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 9,4 (0)

    3. Кантен Фийон Майе (Франция) — 11,3 (0)...

    11. Александр Логинов (Россия) — 44,8 (0)

    12. Мартен Фуркад (Франция) — 46,9 (2)

    24. Никита Поршнев (Россия) — 1.12,1 (0)

    28. Матвей Елисеев (Россия) — 1.16,4 (1)

    29. Евгений Гараничев (Россия) — 1.17,6 (0)

    41. Дмитрий Малышко (Россия) — 1.38,9 (1)

    55. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.05,5 (1) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Горячий лед. Как поссорились Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе
  • Вчера в 22:21
    •
  • Прогноз
  • СКА — ЦСКА
  • 1.55
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится Армейское дерби на открытом воздухе?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • «Реал Сосьедад» поправит настроение в Кубке Испании?
  • «Бесерриль Кампос» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Как сложится для «Спартака» домашний матч с «Сочи»?
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Молодежь «Ливерпуля» получила урок. «Красные» вылетели из Кубка лигиМерсисайдцы потерпели крупное поражение от «Астон Виллы» Вчера в 14:480
  • 18:45
    • «Рубин» назначил нового спортивного директора
  • 18:28
    • «Авангард» подписал Макмиллана
  • 18:13
    • Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Лиможе
    Роберт Левандовски Футбол «Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?В 1/8 финала лондонцев ждет пятикратный победитель Лиги чемпионов 17/12/2019 в 20:340
  • Экспресс дня

  • Оступятся ли лидеры Серии А и БЛ в играх с середняками?
  • 2.29
    •
  • 17:58
    • Российские биатлонисты не попали в топ-10 спринта в Анси
  • 17:29
    • Буффон: Чувствую, что еще должен играть
  • 17:15
    • Рублев уступил Циципасу в Абу-Даби
    «Питтсбург» Хоккей НХЛ. 400 шайба Малкина, гол Свечникова в стиле лакросс и передача ПровороваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 декабря Вчера в 09:010
  • 07:14
    • «Сочи» объявил об уходе Кудряшова
  • 15:52
    • Филипп — лучший игрок «Динамо» в декабре
  • 15:35
    • Баскетболист ЦСКА признан MVP 14-го тура Евролиги
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон