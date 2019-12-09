Президент лыжной федерации Норвегии: Будем добиваться отстранения России от Кубка мира

Глава норвежской лыжной федерациизаявил, что будет требовать отстранения России от Кубка мира.

«Я буду предельно откровенен в этом вопросе. Не думаю, что люди поймут, почему в этом вопросе разные правила для разных турниров.

Пока в этой ситуации нет ясности. Не может быть такого, что для чемпионата мира и Кубка мира будут разные правила! Думаю, в Международной федерации лыжного спорта должна пройти дискуссия на этот счет, как только будут получены все документы WADA.

Я против коллективного наказания, но чаша терпения переполнилась. Россия уже долгое время показывает, что ее больше волнует защита обманщиков, нежели тех, кто чист и играет по правилам», — передает слова норвежца NRK. 0