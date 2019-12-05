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    Куклина: Сделала такие две ошибки, которые никогда себе не прощу

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала итоги индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

    Лариса Куклина
    Лариса Куклина

    Куклина финишировала пятой, показав лучший результат среди россиянок. Кроме того, это ее лучший результат в карьере.

    «Вроде бы и рада, но сделала такие две ошибки, которые никогда себе не прощу. Прям отметила их. На лежке сама просто дернула выстрел, а на стойке не довела.

    Я говорю, что мне нужны старты, а лучше всего, когда они идут подряд. Переживала немного, что после спринта будет четыре дня отдыха и я опять уйду в спячку.

    Но бежалось легче, чем в спринте. У меня первые круги не получается сильно отработать. Это чисто физиология, но это все тренируемо. Ветер в Эстерсунде очень тяжелый.

    Немножко трудно ориентироваться, рада, что получилось справиться. К этапам в эстафете у меня нет предпочтений. Как тренеры решат, так и побегу», — сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ». 0

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