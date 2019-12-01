Йохауг победила в гонке преследования на этапе КМ в Финляндии

Йохауг преодолела дистанцию за 25 минут 48 секунд.
Второе и третье места заняли ее соотечественницы Хейди Венг (+1 минута 11,3 секунды) и Астрид Якобсен (+1.13,3).
Лучшая из россиянок Наталья Непряева (+2.39,6), стартовавшая в гонке четвертой, стала 18-й.
Лыжные гонки. Рука (Финляндия)
Кубок мира. Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.48,0
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 1.11,3
3. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.13,3
4. Сейди Бьорнсен (США) — 1.27,9
5. Джессика Диггинс (США) — 1.30,9
6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.41,0
18. Наталья Непряева (Россия) — 2.39,6
33. Яна Кирпиченко (Россия) — 4.09,8
38. Лидия Дуркина (Россия) — 4.13,7
40. Алиса Жамбалова (Россия) — 4.20,8
42. Екатерина Смирнова (Россия) — 4.31,5
44. Диана Головань (Россия) — 4.54,0
47. Ольга Царева (Россия) — 5.07,6
48. Анна Жеребятьева (Россия) — 5.10,4 0