Йохауг победила в гонке преследования на этапе КМ в Финляндии

Норвежская лыжницаодержала победу в гонке преследования на 10 километров свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии.

Йохауг преодолела дистанцию за 25 минут 48 секунд.

Второе и третье места заняли ее соотечественницы Хейди Венг (+1 минута 11,3 секунды) и Астрид Якобсен (+1.13,3).

Лучшая из россиянок Наталья Непряева (+2.39,6), стартовавшая в гонке четвертой, стала 18-й.

Лыжные гонки. Рука (Финляндия)

Кубок мира. Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.48,0

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 1.11,3

3. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.13,3

4. Сейди Бьорнсен (США) — 1.27,9

5. Джессика Диггинс (США) — 1.30,9

6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.41,0

18. Наталья Непряева (Россия) — 2.39,6

33. Яна Кирпиченко (Россия) — 4.09,8

38. Лидия Дуркина (Россия) — 4.13,7

40. Алиса Жамбалова (Россия) — 4.20,8

42. Екатерина Смирнова (Россия) — 4.31,5

44. Диана Головань (Россия) — 4.54,0

47. Ольга Царева (Россия) — 5.07,6

48. Анна Жеребятьева (Россия) — 5.10,4 0