Дэн Харди: Длинные руки Тони могут создать проблемы Хабибу

Бывший представитель лагерядал комментарий касательно возможного боя. Он поделился мнением о трудностях, с которыми Хабиб может столкнуться в бою.

«Если Тони не удастся победить Хабиба, очень хотелось бы посмотреть бой Тони с Конором Макгрегором. Но может произойти так, что Хабиб уступит титул в бою с Тони. Причиной могут стать рассечения в самом начале боя из-за ударов локтем, из-за необычного удушающего приёма. Длинные руки Тони могут создать проблемы Хабибу в выполнении тейкдауна.

Понятно, как Хабиб может проиграть. Но чутьё подсказывает мне, что Хабиб победит», — сказал Харди в подкасте Full Reptile.

Напомним, что контракт на бой подписал только Нурмагомедов. Фергюсон еще не дал согласия на участие в поединке. 0