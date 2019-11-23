Комитет ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия

Cудьба РУСАДА решится 9 декабря
olympic.org
Комитет по соответствию направил рекомендацию о том, чтобы РУСАДА вновь было временно отстранено. Заседание исполкома запланировано на 9 декабря.
РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. В этом году был запущен процесс несоответствия РУСАДА кодексу ВАДА из-за информации о подлоге ряда данных Московской антидопинговой лаборатории, предоставление которых было одним из условий восстановления.
Если запрет в отношении России и ее спортсменов будет подтвержден, у российской стороны будет 21 день, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. 0