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    Комитет ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия

    Прочие Допинг Олимпизм
    Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому объявить РУСАДА не соответствующим требованиям, говорится в пресс-релизе международной организации.

    Cудьба РУСАДА решится 9 декабря
    Cудьба РУСАДА решится 9 декабря

    Комитет по соответствию направил рекомендацию о том, чтобы РУСАДА вновь было временно отстранено. Заседание исполкома запланировано на 9 декабря.

    РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. В этом году был запущен процесс несоответствия РУСАДА кодексу ВАДА из-за информации о подлоге ряда данных Московской антидопинговой лаборатории, предоставление которых было одним из условий восстановления.

    Если запрет в отношении России и ее спортсменов будет подтвержден, у российской стороны будет 21 день, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. 0

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