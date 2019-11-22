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    Ласицкене потребовала отставки Шляхтина и его команды

    Прочие Легкая атлетика Вокруг спорта
    Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене написала открытое письмо министру спорта Павлу Колобкову и главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене

    Ласицкене потребовала отставки президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и его команды.

    «ВФЛА в нынешнем формате и составе спасут лишь резкие меры: от скорейших внеочередных выборов, нового устава, глобального пересмотра всей структуры, вплоть до лишения государственной аккредитации. В России есть удачный опыт боксеров, паралимпийцев, изменивших все и за более короткие сроки.

    Никаких "подождем до окончания расследования" или "назначим пока кого-то из заместителей" не должно быть. Новая команда, задача которой была вывести нас из допингового кошмара, оказалась ничем не лучше старой. А в чем-то даже хуже. Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться. И я буду добиваться этого. С вашей поддержкой или без.

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    Как член комиссии атлетов ВФЛА я надеюсь на то, что ОКР опубликует в открытом доступе информацию о том, что было сделано вашей организацией в этом направлении за последние полгода. Думаю, что атлеты имеют право знать, как им помогают.

    Уважаемые Павел Анатольевич и Станислав Алексеевич, вы регулярно говорите, что спортсмен — самая важная часть олимпийского движения и спорта в целом. Пришел тот момент, когда необходимо это наглядно продемонстрировать не на словах, а на деле. Наша легкая атлетика в агонии и медлить больше нельзя.

    Мы уже потеряли 4 года. Чистые атлеты все еще беззащитны и не уверены в том, что завтра они получат возможность выступать. В российской легкой атлетике, как и в стране в целом, есть много достойных и думающих людей, которые хотят и могут что-то изменить.

    Поэтому не стоит ссылаться на то, что у нас некому будет заменить Шляхтина и его команду. Это неправда. Тоже самое относится и к разговорам о невозможности заменить тренеров, чьи "методы" всем прекрасно известны, а они продолжают работать в сборной.

    Очень надеюсь на то, что мы все-таки плывем с вами в одной лодке и действительно хотим перемен», — написала Ласицкене на своей странице в Instagram. 0

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