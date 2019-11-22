Ласицкене потребовала отставки Шляхтина и его команды

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высотунаписала открытое письмо министру спортаи главе Олимпийского комитета России

Ласицкене потребовала отставки президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и его команды.

«ВФЛА в нынешнем формате и составе спасут лишь резкие меры: от скорейших внеочередных выборов, нового устава, глобального пересмотра всей структуры, вплоть до лишения государственной аккредитации. В России есть удачный опыт боксеров, паралимпийцев, изменивших все и за более короткие сроки.

Никаких "подождем до окончания расследования" или "назначим пока кого-то из заместителей" не должно быть. Новая команда, задача которой была вывести нас из допингового кошмара, оказалась ничем не лучше старой. А в чем-то даже хуже. Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться. И я буду добиваться этого. С вашей поддержкой или без.

После весеннего заседания Совета при президенте РФ по развитию спорта глава государства утвердил перечень поручений. В одном из них ОКР рекомендовано в срок до 2 декабря принять исчерпывающие меры по восстановлению членства ВФЛА в IAAF.

Как член комиссии атлетов ВФЛА я надеюсь на то, что ОКР опубликует в открытом доступе информацию о том, что было сделано вашей организацией в этом направлении за последние полгода. Думаю, что атлеты имеют право знать, как им помогают.

Уважаемые Павел Анатольевич и Станислав Алексеевич, вы регулярно говорите, что спортсмен — самая важная часть олимпийского движения и спорта в целом. Пришел тот момент, когда необходимо это наглядно продемонстрировать не на словах, а на деле. Наша легкая атлетика в агонии и медлить больше нельзя.

Мы уже потеряли 4 года. Чистые атлеты все еще беззащитны и не уверены в том, что завтра они получат возможность выступать. В российской легкой атлетике, как и в стране в целом, есть много достойных и думающих людей, которые хотят и могут что-то изменить.

Поэтому не стоит ссылаться на то, что у нас некому будет заменить Шляхтина и его команду. Это неправда. Тоже самое относится и к разговорам о невозможности заменить тренеров, чьи "методы" всем прекрасно известны, а они продолжают работать в сборной.

Очень надеюсь на то, что мы все-таки плывем с вами в одной лодке и действительно хотим перемен», — написала Ласицкене на своей странице в Instagram. 0