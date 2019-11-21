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    Президента ВФЛА отстранили за вмешательство в «дело Лысенко»

    Прочие Легкая атлетика Допинг Вокруг спорта
    Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.

    Дмитрий Шляхтин
    Дмитрий Шляхтин

    Функционер наказан за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщает пресс-служба AIU.

    Также временно отстранен исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

    По информации «Р-Спорт», помимо Шляхтина и Паркина, временно отстранены президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.

    Напомним, что ИААФ завела дело в отношении Лысенко за несоблюдение правил о доступности спортсмена для допинг-офицеров: он не вносил данные о своих перемещениях в систему АДАМС, которая позволяет инспекторам проводить внесоревновательный контроль.

    С 3 августа 2018 года на него наложено временное отстранение от международных соревнований.

    ВФЛА обвиняют в изготовлении документов, покрывавших допинговые нарушения со стороны 22-летнего легкоатлета. 0

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