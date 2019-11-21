Президента ВФЛА отстранили за вмешательство в «дело Лысенко»

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган(AIU) временно отстранил президента(ВФЛА)

Функционер наказан за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщает пресс-служба AIU.

Также временно отстранен исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

По информации «Р-Спорт», помимо Шляхтина и Паркина, временно отстранены президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.

Напомним, что ИААФ завела дело в отношении Лысенко за несоблюдение правил о доступности спортсмена для допинг-офицеров: он не вносил данные о своих перемещениях в систему АДАМС, которая позволяет инспекторам проводить внесоревновательный контроль.

С 3 августа 2018 года на него наложено временное отстранение от международных соревнований.

ВФЛА обвиняют в изготовлении документов, покрывавших допинговые нарушения со стороны 22-летнего легкоатлета. 0