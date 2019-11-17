Драчев пообещал следить и анализировать состояние Старых

Президент СБРпрокомментировал состав женской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира.

«Кате Юрловой-Перхт мы даем возможность работать не в команде, а индивидуально. Вика Сливко в Эстерсунд поедет как обладатель Кубка IBU.

Великолепно проявили себя в контрольных стартах в "Жемчужине Сибири" Светлана Миронова из Свердловской области, ямальская биатлонистка Лариса Куклина и Кристина Резцова из Югры.

Ну и решением тренерского штаба в команду принята тюменка Ирина Старых. Будем смотреть и анализировать ее состояние. На данный момент считаем, что эти спортсменки — сильнейшие для выступления на Кубке мира», — приводит слова Драчева «Тюменская арена».

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. 0