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    Драчев пообещал следить и анализировать состояние Старых

    Прочие Биатлон
    Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал состав женской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    «Кате Юрловой-Перхт мы даем возможность работать не в команде, а индивидуально. Вика Сливко в Эстерсунд поедет как обладатель Кубка IBU.

    Великолепно проявили себя в контрольных стартах в "Жемчужине Сибири" Светлана Миронова из Свердловской области, ямальская биатлонистка Лариса Куклина и Кристина Резцова из Югры.

    Ну и решением тренерского штаба в команду принята тюменка Ирина Старых. Будем смотреть и анализировать ее состояние. На данный момент считаем, что эти спортсменки — сильнейшие для выступления на Кубке мира», — приводит слова Драчева «Тюменская арена».

    Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря. 0

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