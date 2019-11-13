Бой Хабиба и Фергюсона может пройти в России

Чемпион UFCвесной 2020 года может провести бой против американцав России.

«Разговоры идут по организации российского номерного турнира в России. Посмотрим, на чем остановится UFC. На данный момент рассматривается Фергюсон в качестве соперника», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, Нурмагомедов последний поединок провел 7 сентября в Абу-Даби, победив американца Дастина Порье.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 12 побед в 12 боях в UFC. У Фергюсона 25 побед и 3 поражения, но последние 12 схваток он выиграл. 0