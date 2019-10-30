Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFCзаявил, что ничто не мешает организовать поединок действующего чемпиона организации в легком весе россиянинаи американца

«Ничто не препятствует этому бою. Идет процесс организации поединка. Очевидно, что это должен быть следующий бой, так что это произойдет.

Можно ли ожидать этот бой в первом квартале 2020 года? Да», — приводит слова Уайт BJPenn.com.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пытались организовать уже четыре раза, в предыдущих случаях бой срывался по различным причинам.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. 35-летний Фергюсон провел 28 боев, одержав 25 побед и потерпев три поражения. 0