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    Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

    Прочие Единоборства
    Президент UFC Дэна Уайт заявил, что ничто не мешает организовать поединок действующего чемпиона организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «Ничто не препятствует этому бою. Идет процесс организации поединка. Очевидно, что это должен быть следующий бой, так что это произойдет.

    Можно ли ожидать этот бой в первом квартале 2020 года? Да», — приводит слова Уайт BJPenn.com.

    Бой между Хабибом и Фергюсоном пытались организовать уже четыре раза, в предыдущих случаях бой срывался по различным причинам.

    На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. 35-летний Фергюсон провел 28 боев, одержав 25 побед и потерпев три поражения. 0

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