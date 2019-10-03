Бах: Нам остается только ждать решения ВАДА

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что не видит факторов, указывающих на причастность Олимпийского комитета России к изменениям в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

«К ОКР применены санкции, которые были связаны с манипуляцией с допингом на Олимпиаде-2014 в Сочи. По этой причине российская команда была отстранена от Олимпийских игр в Пхенчхане.

Сейчас мы столкнулись с новым делом, которое ведет ВАДА. Но пока у нас нет ничего, что указывало бы на то, что ОКР мог быть в это вовлечен. Так что нам остается только ждать решения ВАДА, которое будет опираться на новые правила», — цитирует Баха «Спорт-Эспресс».

Всемирное антидопинговое агентство инициировало расследования несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре.

Основанием подозрений стали изменения в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы, которая была передана в качестве условия восстановления организации в правах. 0