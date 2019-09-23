Подозрения в манипуляциях с допинг-пробами московской лаборатории повлияли на решение IAAF не восстанавливать ВФЛА

Подозрения в манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории повлияли на решение(IAAF) не восстанавливать в правах(ВФЛА).

Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

«На наше решение повлияло сегодняшнее решение исполкома WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре.

Поскольку в базе данных существуют исправления, это условие восстановления в правах ВФЛА не может считаться выполненным.

Наша рабочая группа была проинформирована WADA и AIU (Athletics Integrity Unit, независимым дисциплинарным легкоатлетическим органом — прим. LiveSport.ru)

Сейчас есть подозрения, что с базой данных из московской лаборатории проводились манипуляции. У нас нет фактов, расследование продолжается.

Но нам было сказано, что информация по этой теме будет обнародована в ноябре», — цитирует Андерсена ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию IAAF.

«WADA ясно обозначило свою позицию сегодня. Они продлили срок расследования. Мы будем с интересом ждать результатов. Также мы продолжаем работать вместе с AIU», — добавил президент IAAF Себастьян Коу.

Андерсен подтвердил, что долг российской организации, составляющий 3,2 млн долларов, был полностью погашен.

«Что касается позитивных моментов, то рабочая группа проинформировала совет о том, что ВФЛА выплатила все за 2019 год, и это условие теперь может быть признано выполненным.

Но рабочая группа также донесла до совета, что у ВФЛА остаются проблемы со спортсменами и региональными федерациями, которые продолжают работать с дисквалифицированными тренерами, что, в свою очередь, демонстрирует отсутствие сильной антидопинговой культуры», — цитирует Андерсена ТАСС. 0