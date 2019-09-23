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    Подозрения в манипуляциях с допинг-пробами московской лаборатории повлияли на решение IAAF не восстанавливать ВФЛА

    Легкая атлетика Допинг Вокруг спорта
    Подозрения в манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории повлияли на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

    Заседание совета IAAF
    Заседание совета IAAF

    Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

    «На наше решение повлияло сегодняшнее решение исполкома WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре.

    Поскольку в базе данных существуют исправления, это условие восстановления в правах ВФЛА не может считаться выполненным.

    Наша рабочая группа была проинформирована WADA и AIU (Athletics Integrity Unit, независимым дисциплинарным легкоатлетическим органом — прим. LiveSport.ru)

    Сейчас есть подозрения, что с базой данных из московской лаборатории проводились манипуляции. У нас нет фактов, расследование продолжается.

    Но нам было сказано, что информация по этой теме будет обнародована в ноябре», — цитирует Андерсена ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию IAAF.

    «WADA ясно обозначило свою позицию сегодня. Они продлили срок расследования. Мы будем с интересом ждать результатов. Также мы продолжаем работать вместе с AIU», — добавил президент IAAF Себастьян Коу.

    Андерсен подтвердил, что долг российской организации, составляющий 3,2 млн долларов, был полностью погашен.

    «Что касается позитивных моментов, то рабочая группа проинформировала совет о том, что ВФЛА выплатила все за 2019 год, и это условие теперь может быть признано выполненным.

    Но рабочая группа также донесла до совета, что у ВФЛА остаются проблемы со спортсменами и региональными федерациями, которые продолжают работать с дисквалифицированными тренерами, что, в свою очередь, демонстрирует отсутствие сильной антидопинговой культуры», — цитирует Андерсена ТАСС. 0

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