Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА

Девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) передает «Чемпионат».

Ранее Ганус раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, заявив, что ряду спортсменов из Чувашии проводились запрещённые переливания крови под прикрытием со стороны региона.

В исковом заявлении отмечается, что в тексте статьи были распространены сведения, которые не соответствовали действительности.

Спортсмены требуют признать утверждения Гануса порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.

Исковое заявление подписали семь легкоатлетов, а также по одному представителю спортивной гимнастики и борьбы. 0