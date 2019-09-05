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    Владивосток может подать заявку на проведение Олимпиады-2036

    Олимпизм
    Глава Приморья Олег Кожемяко не исключил, что Владивосток может побороться за право проведения Олимпийских игр 2036 года.

    Владивосток может подать заявку на проведение Олимпиады-2036
    Владивосток может подать заявку на проведение Олимпиады-2036

    «Побороться за право проведения Олимпийских игр в 2036 году во Владивостоке — идея хорошая. И время еще есть. Лет через пять надо будет этим заняться», — цитирует Кожемяко ТАСС.

    Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что для подачи заявки на проведение Игр Владивостоку в срок до 2025 года нужно обеспечить необходимую спортивную инфраструктуру.

    Ранее на территории России проходили летние Олимпийские игры в Москве 1980 года и зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года. 0

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