Владивосток может подать заявку на проведение Олимпиады-2036
globallookpress.com
«Побороться за право проведения Олимпийских игр в 2036 году во Владивостоке — идея хорошая. И время еще есть. Лет через пять надо будет этим заняться», — цитирует Кожемяко ТАСС.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что для подачи заявки на проведение Игр Владивостоку в срок до 2025 года нужно обеспечить необходимую спортивную инфраструктуру.
Ранее на территории России проходили летние Олимпийские игры в Москве 1980 года и зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года. 0