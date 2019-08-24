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    Поварницын завоевал серебро на летнем ЧМ по биатлону

    Биатлон
    На чемпионате мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах прошел мужской спринт.

    Александр Поварницын
    Александр Поварницын

    Победу в нем одержал представитель Южной Кореи Тимофей Лашпин, который с одним промахом показал результат 20 минут 48 секунд.

    Второе место занял россиянин Александр Поварницын, отставший от графика Лапшина на 4,1 секунды при идентичном количестве промахов.

    Еще один россиянин Эдуард Латыпов взял бронзу. На его счету два штрафных круга и отставание от лидера в 15,3 секунды.

    Летний биатлон. Чемпионат мира. Раубичи, Белоруссия
    Мужчины. Спринт

    1. Тимофей Лапшин (Южная Корея) — 20.48,0 (0+1)
    2. Александр Поварницын (Россия) — 4,1 (1+0)
    3. Эдуард Латыпов (Россия) — 15,3 (1+1)
    4. Сергей Бочарников (Белоруссия) — 16,4 (1+1)
    5. Роман Еремин (Казахстан) — 16,8 (1+0)
    6. Клемен Бауэр (Словения) — 20,4 (1+2)
    6. Красимир Анев (Болгария) — 20,4 (0+1)...
    10. Семен Сучилов (Россия) — 36,3 (1+1)...
    16. Петр Пащенко (Россия) — 58,8 (2+1)...
    18. Сергей Семенов (Украина) — 1.03,2 (2+0)...
    20. Андрей Расторгуев (Латвия) — 1.05,4 (0+3)
    21. Сергей Корастылев (Россия) — 1.09,7 (0+0)
    22. Мартин Отченаш (Словакия) — 1.10,8 (1+2)
    23. Флоран Клод (Бельгия) — 1.13,3 (1+2)...
    29. Вадим Филимонов (Россия) — 1.30,5 (2+1) 0

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