Драчев не понимает требований биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России (СБР)прокомментировал ситуацию с контрактами.

Ранее биатлонисты в своем письме высказали претензии относительно контрактов с организацией.

«Суть больше в том, что спортсменам хотелось бы остаться на уровне, когда никто не контролировал, что где размещать. Разногласия в местах размещения рекламы. У нас есть места на винтовках. Когда не было больших спонсоров, эти места отдавались на откуп спортсменам. Раньше никто не контролировал процесс, и все было спущено на самотек.

Никто не уменьшает возможность спортсменов иметь личных спонсоров, просто хотим перенести этот процесс на бумагу, четко регламентировать.

На данный момент только Логинов не подписал контракт, но есть ребята, которые хотели бы внести корректировки. Идет предварительное обсуждение договоров. Шесть месяцев никто не смотрел эти контракты, в последнюю минуту прочитали. Это говорит о заинтересованности спортсменов. Четкого понимания, чего хотят спортсмены у нас нет. Мы только получили письмо от них, но там нет конкретики.

Мы так серьезно это дело не обсуждали. Наверное, если ты не подписал договор, то не будешь выступать. Как мы без договора с федерацией можем вас вывозить на этапы Кубка мира. Пусть тогда ваши спонсоры вас вывозят. Спортсменам нужен массажист, экипировка, инвентарь. Сейчас это все у них есть, но без контракта пусть всем обеспечивают спонсоры.

У меня лично был разговор с Гараничевым и Логиновым. Договоримся в любом случае, сборная России будет выступать. Скандалы у нас были и раньше, но эту ситуацию даже не могу назвать скандалом, это рабочий процесс», — приводит слова Драчева «Матч ТВ». 0