Женская гандбольная сборная России осталась без главного тренера

Главный тренер женской сборнойпосле многолетней работы покидает свой пост, передает «Чемпионат».

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев встретился с Трефиловым, предложившим обсудить будущее женской сборной России.

В ходе продолжительного и обстоятельного разговора было принято совместное решение о том, что Евгений Васильевич, несколько месяцев назад перенесший операцию на сердце, учитывая состояние здоровья и рекомендации врачей, завершает работу в качестве главного тренера национальной команды.

Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Привел национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырёхкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоёвывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград. 0