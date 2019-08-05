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    Женская гандбольная сборная России осталась без главного тренера

    Гандбол
    Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после многолетней работы покидает свой пост, передает «Чемпионат».

    Евгений Трефилов
    Евгений Трефилов

    Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев встретился с Трефиловым, предложившим обсудить будущее женской сборной России.

    В ходе продолжительного и обстоятельного разговора было принято совместное решение о том, что Евгений Васильевич, несколько месяцев назад перенесший операцию на сердце, учитывая состояние здоровья и рекомендации врачей, завершает работу в качестве главного тренера национальной команды.

    Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Привел национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырёхкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоёвывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград. 0

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