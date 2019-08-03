Ферстаппен завоевал первый поул в карьере

Голландец показал результат 1 минута 14,572 секунды. Он впервые в карьере завоевал поул в Формуле-1.
Второе и третье место заняли пилоты «Мерседеса» финн Валттери Боттас (1.14,590) и британец Льюис Хэмилтон (1.14,769).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 13-м.
Гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 4 августа.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,572
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,018
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,197
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,471
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,499
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,878
7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,228
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,280
9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,441
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,469
Не вышли в третий сегмент
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.16,565
12. Александер Албон («Торо Россо») — 1.16,687
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.16,692
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.16,804
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,081
Не вышли во второй сегмент
16. Джордж Расселл («Уильямс) — 1.17,031
17. Серхио Перес (»Рейсинг Пойнт«) — 1.17,109
18. Лэнс Стролл (»Рейсинг Пойнт«) — 1.17,257
19. Даниэль Риккардо (»Рено«) — 1.17,542
20. Роберт Кубица (»Уильямс) — 1.18,324. 0