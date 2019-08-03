ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ярослав Ракицкий и его партнеры по команде сыграют с «Краснодаром»РПЛ. Московское дерби и поединок «Зенита» с «Краснодаром»
  • 20:04
    • Зидан одобрил трансфер Фернандеша
  • 19:05
    • Ферстаппен завоевал первый поул в карьере
  • 18:30
    • «Локомотив» вырвал победу у «Крыльев Советов»
  • 18:00
    • «Интер» намерен сделать новое предложение по Лукаку
  • 17:41
    • Валерий Карпин прокомментировал результат матча с «Уралом»
    Все новости спорта

    Ферстаппен завоевал первый поул в карьере

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии.

    Макс Ферстаппен
    Макс Ферстаппен

    Голландец показал результат 1 минута 14,572 секунды. Он впервые в карьере завоевал поул в Формуле-1.

    Второе и третье место заняли пилоты «Мерседеса» финн Валттери Боттас (1.14,590) и британец Льюис Хэмилтон (1.14,769).

    Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 13-м.

    Гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 4 августа.

    Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,572
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,018
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,197
    4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,471
    5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,499
    6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,878
    7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,228
    8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,280
    9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,441
    10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,469

    Не вышли в третий сегмент

    11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.16,565
    12. Александер Албон («Торо Россо») — 1.16,687
    13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.16,692
    14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.16,804
    15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,081

    Не вышли во второй сегмент

    16. Джордж Расселл («Уильямс) — 1.17,031
    17. Серхио Перес (»Рейсинг Пойнт«) — 1.17,109
    18. Лэнс Стролл (»Рейсинг Пойнт«) — 1.17,257
    19. Даниэль Риккардо (»Рено«) — 1.17,542
    20. Роберт Кубица (»Уильямс) — 1.18,324. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Краснодар»
  • 1.80
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» столкнется с глухой обороной «Милана»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Выиграет ли «МЮ» Международный кубок чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Начнет ли «Аякс» защиту титула с положительного результата?
  • «Витесс» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Арсенал» — «Нефтчи» Футбол Бакинский позор. Такому «Арсеналу» нечего делать в Лиге ЕвропыРеакция спортивных СМИ на поражение тульского «Арсенала» от «Нефтчи» Вчера в 01:100
  • 16:35
    • «Барселона» договорилась о трансфере Фирпо
  • 16:14
    • Гол Сигурдарсона спас «Ростов» от поражения
  • 15:54
    • Сусо может перебраться во Францию
    Пеп Гвардиола Футбол Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень 01/08/2019 в 12:450
  • Экспресс дня

  • На что способен обновленный «Спартак»?
  • 3.09
    •
  • 19:51
    • «Челси» ушел от поражения в матче с менхенгладбахской «Боруссией»
  • 19:36
    • Тил присутствует на матче «Спартак» — «Динамо»
  • 19:17
    • «Голден Стэйт» договорился о продлении контракта с одним из лидеров
    Малком Футбол Из «Барселоны» — в «Зенит» во благоКто такой потенциальный новичок питерцев Малком? 01/08/2019 в 03:410
  • 15:04
    • «Барселона» отдаст Коутиньо в аренду за 25-30 млн евро
  • 10:24
    • Экс-голкипер «Зенита» перебрался в чемпионат Турции
  • 08:11
    • Медведев — в полуфинале турнира в Вашингтоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон