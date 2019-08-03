Ферстаппен завоевал первый поул в карьере

Пилот команды «Ред Булл»выиграл квалификацию Гран-при Венгрии.

Голландец показал результат 1 минута 14,572 секунды. Он впервые в карьере завоевал поул в Формуле-1.

Второе и третье место заняли пилоты «Мерседеса» финн Валттери Боттас (1.14,590) и британец Льюис Хэмилтон (1.14,769).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 13-м.

Гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 4 августа.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,572

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,018

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,197

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,471

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,499

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,878

7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,228

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,280

9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,441

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,469

Не вышли в третий сегмент

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.16,565

12. Александер Албон («Торо Россо») — 1.16,687

13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.16,692

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.16,804

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,081

Не вышли во второй сегмент

16. Джордж Расселл («Уильямс) — 1.17,031

17. Серхио Перес (»Рейсинг Пойнт«) — 1.17,109

18. Лэнс Стролл (»Рейсинг Пойнт«) — 1.17,257

19. Даниэль Риккардо (»Рено«) — 1.17,542

20. Роберт Кубица (»Уильямс) — 1.18,324. 0