Сборнаядосрочно выиграла медальный зачет Европейских игр, которые в воскресенье, 3 июня, завершатся в Минске.

Сборная России досрочно победила в медальном зачете Европейских игр globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

На счету сборной России 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. У идущей второй команды Белоруссии, которая уже не сможет обойти сборную России, 22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых медалей.

В заключительный, 10-й, соревновательный день Европейских игр будут разыграны 36 комплектов медалей.

На первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 медали (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых). 0