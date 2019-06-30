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    Сборная России досрочно победила в медальном зачете Европейских игр

    Олимпизм
    Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр, которые в воскресенье, 3 июня, завершатся в Минске.

    Сборная России досрочно победила в медальном зачете Европейских игр
    Сборная России досрочно победила в медальном зачете Европейских игр

    На счету сборной России 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. У идущей второй команды Белоруссии, которая уже не сможет обойти сборную России, 22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых медалей.

    В заключительный, 10-й, соревновательный день Европейских игр будут разыграны 36 комплектов медалей.

    На первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 медали (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых). 0

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