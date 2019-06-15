Чемпион России по сноуборду застрелен в США

Российский сноубордистскончался 10 июня в Лос-Анджелесе (США).

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Как сообщает Los Angeles Times, убийцей оказался 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, который выстрелил в россиянина из окна автомобиля. Кольцов умер на месте. Преступник также убил заместителя шерифа округа.

У Нельсона ранее были проблемы с наркотиками. Теперь ему грозит смертная казнь или пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.

31-летний Кольцов входил в состав сборных России и Москвы. Он выигрывал Кубок России и становился чемпионом страны по сноуборду. 0