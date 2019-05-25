Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Второй результат у его партнера по немецкой команде Валттери Боттаса.
Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») показал восьмое время.
Результаты квалификации:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Себастьян Феттель («Феррари»)
5. Пьер Гасли («Ред Булл»)
6. Кевин Магнуссен («Хаас»)
7. Даниэль Риккардо («Рено»)
8. Даниил Квят («Торо Россо»)
9. Карлос Сайнс («Макларен»)
10. Александер Албон («Торо Россо»)
Не вышли в третий сегмент:
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.11,670
12. Ландо Норрис («Макларен») — 1.11,724
13. Ромен Грожан («Хаас») — 1.12,027
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.12,115
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.12,185
Не вышли во второй сегмент:
16. Шарль Леклер («Феррари») — 1.12,149
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.12,233
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.12,846
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.13,477
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.13,751. 0