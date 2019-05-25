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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации очередного этапа «Формулы-1» — Гран-при Монако.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Второй результат у его партнера по немецкой команде Валттери Боттаса.

    Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») показал восьмое время.​

    Результаты квалификации:

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Валттери Боттас («Мерседес»)
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

    4. Себастьян Феттель («Феррари»)
    5. Пьер Гасли («Ред Булл»)
    6. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    7. Даниэль Риккардо («Рено»)
    8. Даниил Квят («Торо Россо»)
    9. Карлос Сайнс («Макларен»)
    10. Александер Албон («Торо Россо»)

    Не вышли в третий сегмент:

    11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.11,670
    12. Ландо Норрис («Макларен») — 1.11,724
    13. Ромен Грожан («Хаас») — 1.12,027
    14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.12,115
    15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.12,185

    Не вышли во второй сегмент:

    16. Шарль Леклер («Феррари») — 1.12,149
    17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.12,233
    18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.12,846
    19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.13,477
    20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.13,751. 0

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