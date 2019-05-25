Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Пилот «Мерседеса»показал лучшее время в квалификации очередного этапа «Формулы-1» — Гран-при Монако.

Второй результат у его партнера по немецкой команде Валттери Боттаса.

Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») показал восьмое время.​

Результаты квалификации:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Себастьян Феттель («Феррари»)

5. Пьер Гасли («Ред Булл»)

6. Кевин Магнуссен («Хаас»)

7. Даниэль Риккардо («Рено»)

8. Даниил Квят («Торо Россо»)

9. Карлос Сайнс («Макларен»)

10. Александер Албон («Торо Россо»)

Не вышли в третий сегмент:

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.11,670

12. Ландо Норрис («Макларен») — 1.11,724

13. Ромен Грожан («Хаас») — 1.12,027

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.12,115

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.12,185

Не вышли во второй сегмент:

16. Шарль Леклер («Феррари») — 1.12,149

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.12,233

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.12,846

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.13,477

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.13,751. 0