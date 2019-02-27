Сироткин стал резервным пилотом «Рено»

Сергей Сироткин
gptoday.net
Соглашение французов с 23-летним россиянином рассчитано на сезон-2019.
Основными пилотами «Рено» в предстоящем сезоне будут немец Нико Хюлькенберг и австралиец Дэниел Риккардо.
В прошлом сезоне Сироткин был основным пилотом команды «Уильямс».
«Я очень рад вновь присоединиться к дружному коллективу "Рено" и вернуться в Формулу-1. Мы хорошо знакомы с командой, я провел весь 2017 год на ее базе и в боксах.
Мне будет интересно узнать, как далеко продвинулась "Рено" в разработке автомобиля за прошедший год — ведь в прошлом сезоне мы были соперниками, и я не мог видеть работу изнутри», — сказал Сироткин.
Первый этап нового чемпионата — Гран-при Австралии — пройдет 14-17 марта. 0