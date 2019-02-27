Сироткин стал резервным пилотом «Рено»

Российский гонщикстал резервным пилотом команды Формулы-1 «Рено», информирует пресс-служба команды.

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Соглашение французов с 23-летним россиянином рассчитано на сезон-2019.

Основными пилотами «Рено» в предстоящем сезоне будут немец Нико Хюлькенберг и австралиец Дэниел Риккардо.

В прошлом сезоне Сироткин был основным пилотом команды «Уильямс».

«Я очень рад вновь присоединиться к дружному коллективу "Рено" и вернуться в Формулу-1. Мы хорошо знакомы с командой, я провел весь 2017 год на ее базе и в боксах.

Мне будет интересно узнать, как далеко продвинулась "Рено" в разработке автомобиля за прошедший год — ведь в прошлом сезоне мы были соперниками, и я не мог видеть работу изнутри», — сказал Сироткин.

Первый этап нового чемпионата — Гран-при Австралии — пройдет 14-17 марта. 0