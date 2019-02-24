Скелетонист Третьяков — обладатель Большого хрустального глобуса

Российский скелетонист Александр Третьяков стал обладателем Большого хрустального глобуса.

На заключительном этапе Кубка мира в Калгари олимпийский чемпион-2014 занял второе место.

Для Третьякова это второй «глобус». В первый раз он выиграл зачет десять лет назад, в сезоне-2008/09.

Примечательно, что у женщин победу в общем зачете Кубка мира одержала также россиянка — Елена Никитина.

Третьяков и Никитина стали первыми за 12 лет обладателями Больших хрустальных глобусов из одной страны в мужском и женском зачете. Предыдущий раз это удавалось по итогам сезона американцам Заку Лунду и Кэти Юлэндер.

Скелетон. Кубок мира. Калгари

Мужчины

1. Юн Сун Бин (Корея) — 1.52,70 (56,30 + 56,40)

2. Александр Третьяков (Россия) — 1.52,76 (56,40 + 56,36)

3. Томас Дукурс (Латвия) — 1.53,21 (56,87 + 56,34)

4. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.53,24 (56,77 + 56,47)

5. Маркус Уайатт (Великобритания) — 1.53,39 (56,89 + 56,50)

6. Дэйвид Грещишин (Канада) — 1.53,41 (56,77 + 56,64)

8. Никита Трегубов (Россия) — 1.53,62 (56,80 + 56,82)

24. Владислав Марченков (Россия) — 57,99

Общий зачет (м)

1. Александр Третьяков (Россия) — 1704

2. Юн Сун Бин (Корея) — 1680

3. Мартин Дукурс (Латвия) — 1533

4. Никита Трегубов (Россия) — 1505

5. Аксель Юнгк (Германия) — 1458

6. Маркус Уайатт (Великобритания) — 1288 0