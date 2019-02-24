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    Непряева и Белорукова заняли четвертое место в женском командном спринте на ЧМ

    Лыжи
    Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова остановились в шаге от пьедестала в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде.

    Наталья Непряева
    Наталья Непряева
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    Непряева и Белорукова в финале заняли четвертое место, проиграв лидерам 0,93 секунды.

    Победу одержали шведки Стина Нильссон и Мая Дальквист с результатом 15 минут 14,93 секунды.

    Второе место заняли словенки Катя Вишнар и Анамария Лампич (+0,37), третье — норвежки Ингвильд Флугстад Эстберг и Майкен Касперсен Фалла (+0,60).

    Зефельд (Австрия). Чемпионат мира. Женщины. Командный спринт (К)

    1. Швеция (Стина Нильссон, Майя Дальквист) — 15.14,93
    2. Словения (Катя Виснар, Анамария Лампич) — отставание 0,37
    3. Норвегия (Ингвильд Остберг, Майкен Фалла) — 0,60
    4. Россия (Наталья Непряева, Юлия Белорукова) — 0,93
    5. США (Сейди Бьорнсен, Джессика Диггинс) — 2,79
    6. Германия (Виктория Карль, Сандра Рингвальд) — 6,71 0

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