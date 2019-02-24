Непряева и Белорукова заняли четвертое место в женском командном спринте на ЧМ

Российские лыжницыостановились в шаге от пьедестала в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде.

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Непряева и Белорукова в финале заняли четвертое место, проиграв лидерам 0,93 секунды.

Победу одержали шведки Стина Нильссон и Мая Дальквист с результатом 15 минут 14,93 секунды.

Второе место заняли словенки Катя Вишнар и Анамария Лампич (+0,37), третье — норвежки Ингвильд Флугстад Эстберг и Майкен Касперсен Фалла (+0,60).

Зефельд (Австрия). Чемпионат мира. Женщины. Командный спринт (К)

1. Швеция (Стина Нильссон, Майя Дальквист) — 15.14,93

2. Словения (Катя Виснар, Анамария Лампич) — отставание 0,37

3. Норвегия (Ингвильд Остберг, Майкен Фалла) — 0,60

4. Россия (Наталья Непряева, Юлия Белорукова) — 0,93

5. США (Сейди Бьорнсен, Джессика Диггинс) — 2,79

6. Германия (Виктория Карль, Сандра Рингвальд) — 6,71 0