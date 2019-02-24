Кулижников стал трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу в спринтерском многоборье на чемпионате мира по конькобежному спорту в голландском Херенвене.

Павел Кулижников twitter.com/schaatsennl 1000 Фрибет для всех Забрать!

Кулижников, ставший вторым в забеге на 1000 метров, набрал по итогам всех забегов 137,390 балла.

Серебро завоевал японец Тацуя Синхама (137,805), бронза досталась голландцу Кьелду Нёйсу (137,860).

Еще двое россиян вошли в десятку лучших — Виктор Муштаков (138,955) стал девятым, Руслан Мурашов (139,400) — десятым.

Кулижников стал пятым конькобежцем в истории чемпионатов мира в спринтерском многоборье, который трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019).

В соревнованиях женщин победу одержала японка Нао Кодайра. Лучший результат среди россиянок показала Дарья Качанова — седьмое место. 0