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    Кулижников стал трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье

    Коньки
    Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу в спринтерском многоборье на чемпионате мира по конькобежному спорту в голландском Херенвене.

    Павел Кулижников
    Павел Кулижников
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    Кулижников, ставший вторым в забеге на 1000 метров, набрал по итогам всех забегов 137,390 балла.

    Серебро завоевал японец Тацуя Синхама (137,805), бронза досталась голландцу Кьелду Нёйсу (137,860).

    Еще двое россиян вошли в десятку лучших — Виктор Муштаков (138,955) стал девятым, Руслан Мурашов (139,400) — десятым.

    Кулижников стал пятым конькобежцем в истории чемпионатов мира в спринтерском многоборье, который трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019).

    В соревнованиях женщин победу одержала японка Нао Кодайра. Лучший результат среди россиянок показала Дарья Качанова — седьмое место. 0

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