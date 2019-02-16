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    Пеллегрино занял первое место в спринте на этапе КМ в Италии

    Лыжи
    На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Италии победу в мужском спринте свободным стилем одержал итальянец Федерико Пеллегрино.

    Федерико Пеллегрино
    Федерико Пеллегрино
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    Его соотечественник Франческо де Фабиани стал вторым. Замкнул тройку сильнейших француз Лука Шанава.

    Россияне Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Александр Большунов и Денис Спицов выбыли в четвертьфинале.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Конье, Италия
    Мужчины. Спринт, свободный стиль

    1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 3.09,07.
    2. Франческо де Фабиани (Италия) +0,48.
    3. Лука Шанава (Франция) +0,51.
    4. Симеон Хэмилтон (США) +3,91.
    5. Сондре Турволль Фоссли (Норвегия) +4,03.
    6. Маркус Грате (Швеция) +27,90. 0

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