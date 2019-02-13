СБР утверждает, что IBU безосновательно лишил его спонсора

Первый вице-президент(СБР)утверждает, что(IBU) безосновательно запретил союзу иметь спонсорское соглашение с изданием

Контракт СБР заключил в начале сезона, но рекламировать СМИ во время международных соревнований он не может из-за отсутствия разрешения со стороны IBU.

Причиной запрета является совпадение издания с названием букмекерской конторы.

«Последний раз этот вопрос обсуждался на исполкоме IBU, который прошел 31 января.

Как сообщил нам в письме временно исполняющий обязанности генерального секретаря IBU Мартин Кухенмайстер, наш запрос о спонсорском контракте с "Пари матч" был отклонен на основании дословно "очевидной путаницы в названии торговой марки".

СБР по этому вопросу на днях отправил еще один запрос в IBU, на этот раз на имя президента организации Олле Далина, в котором выразил несогласие с принятым решением», — цитирует ТАСС Нуждова.

Собеседник агентства убежден, что спонсорский контракт не идет в противоречие с правилами IBU, даже если учитывать, что издание может иметь связь с букмекерской конторой.

«Ни конституция IBU, ни другие нормативные документы не запрещают национальным федерациям иметь спонсорские соглашения с букмекерскими конторами.

Есть только пункт, в котором говорится о том, что IBU принимает надлежащие меры для борьбы с нелегальными букмекерами в биатлоне.

Более того, национальная федерация Швеции имеет соглашение с компанией ATG, основным источником дохода которой являются ставки на спорте.

Это лишь свидетельствует о двойных стандартах, которые применяются при рассмотрении нашего вопроса», — заявил Нуждов.

СБР готов обратиться в арбитражный суд IBU, если руководство международной федерации и дальше будет запрещать российской стороне исполнять условия контракта, по которому организация должна за три года получить 100 млн рублей.

Глава IBU, комментируя ситуацию, отметил, что после консультации с юристами исполком еще раз рассмотрит этот вопрос 11 марта. 0