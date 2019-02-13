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    СБР утверждает, что IBU безосновательно лишил его спонсора

    Биатлон Вокруг спорта
    Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов утверждает, что Международный союз биатлонистов (IBU) безосновательно запретил союзу иметь спонсорское соглашение с изданием «Пари матч».

    Алексей Нуждов (справа)
    Алексей Нуждов (справа)
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    Контракт СБР заключил в начале сезона, но рекламировать СМИ во время международных соревнований он не может из-за отсутствия разрешения со стороны IBU.

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    • Причиной запрета является совпадение издания с названием букмекерской конторы.

    «Последний раз этот вопрос обсуждался на исполкоме IBU, который прошел 31 января.

    Как сообщил нам в письме временно исполняющий обязанности генерального секретаря IBU Мартин Кухенмайстер, наш запрос о спонсорском контракте с "Пари матч" был отклонен на основании дословно "очевидной путаницы в названии торговой марки".

    СБР по этому вопросу на днях отправил еще один запрос в IBU, на этот раз на имя президента организации Олле Далина, в котором выразил несогласие с принятым решением», — цитирует ТАСС Нуждова.

    Собеседник агентства убежден, что спонсорский контракт не идет в противоречие с правилами IBU, даже если учитывать, что издание может иметь связь с букмекерской конторой.

    «Ни конституция IBU, ни другие нормативные документы не запрещают национальным федерациям иметь спонсорские соглашения с букмекерскими конторами.

    Есть только пункт, в котором говорится о том, что IBU принимает надлежащие меры для борьбы с нелегальными букмекерами в биатлоне.

    Более того, национальная федерация Швеции имеет соглашение с компанией ATG, основным источником дохода которой являются ставки на спорте.

    Это лишь свидетельствует о двойных стандартах, которые применяются при рассмотрении нашего вопроса», — заявил Нуждов.

    СБР готов обратиться в арбитражный суд IBU, если руководство международной федерации и дальше будет запрещать российской стороне исполнять условия контракта, по которому организация должна за три года получить 100 млн рублей.

    Глава IBU, комментируя ситуацию, отметил, что после консультации с юристами исполком еще раз рассмотрит этот вопрос 11 марта. 0

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