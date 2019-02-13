СБР заблокировали спонсорский контракт на 100 миллионов рублей

(IBU) заблокировал спонсорский контракт(СБР) на сумму порядка 100 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант»

IBU не утверждает спонсора российской биатлонной структуры издание «Пари Матч», ссылаясь на то, что оно имеет идентичное название с букмекерской конторой.

В СБР настаивают на том, что «Пари Матч» не букмекер, а онлайн-издание. К одноименному известному французскому изданию Paris Match спонсор СБР отношения не имеет.

Поисковые запросы выдают ссылки на букмекерскую контору, которая была основана в 1995 году в Киеве и с тех пор работает на территории ряда стран бывшего СССР.

По спонсорскому соглашению, СБР должен получить 100 миллионов рублей за три года, но платы пока не совершаются, поскольку статус спонсора не подтвержден.

Российская сторона готова оспорить запрет в арбитражном суде IBU, вопрос об этом будет поднят на заседании исполкома СБР 11 марта.

Напомним, что в декабре 2017 года статус СБР в Международном союзе биатлонистов был понижен до временного членства из-за допинг-нарушений. В сентябре 2018 года конгресс IBU отказался восстановить СБР в правах. 0