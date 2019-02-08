Мурашов принес России первое золото ЧМ в Инцелле

Руслан Мурашов
zimbio.com
Мурашов побил рекорд катка, преодолев полкилометра за 34,225 секунды.
Серебро досталось норвежцу Ховарду Лорентсену (34,356), бронза — еще одному россиянину Виктору Муштакову (34,432).
Это первое золото сборной России в Инцелле.
Российские конькобежки Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова стали бронзовыми призерами женской командной гонки преследования на ЧМ-2019.
Победившим японкам, с которыми бежали в одном забеге, россиянки уступили 1,94 секунды. Серебряные награды — у команды Нидерландов. 0