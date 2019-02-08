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    Мурашов принес России первое золото ЧМ в Инцелле

    Коньки
    Российский конькобежец Руслан Мурашов одержал победу на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Инцелле.

    Руслан Мурашов
    Руслан Мурашов
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    Мурашов побил рекорд катка, преодолев полкилометра за 34,225 секунды.

    Серебро досталось норвежцу Ховарду Лорентсену (34,356), бронза — еще одному россиянину Виктору Муштакову (34,432).

    Это первое золото сборной России в Инцелле.

    Российские конькобежки Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова стали бронзовыми призерами женской командной гонки преследования на ЧМ-2019.

    Победившим японкам, с которыми бежали в одном забеге, россиянки уступили 1,94 секунды. Серебряные награды — у команды Нидерландов. 0

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