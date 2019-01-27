Датчане стали чемпионами мира по гандболу

Сборная Дании
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Самым результативным игроком встречи стал норвежец Магнус Йондаль — 10 голов.
В составе победителей семь мячей забросил Миккель Хансен, который с 65 голами стал главным бомбардиром ЧМ.
Сборная Франции завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место Германию (26:25).
По семь голов в составе команд забили Уве Геншаймер (Германия) и Кентен Мае (Франция).
Французы побеждали на двух предыдущих турнирах в 2015 и 2017 годах. В полуфинале они потерпели поражение от Дании (30:38). 0