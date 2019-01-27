Датчане стали чемпионами мира по гандболу

Мужская сборнаяодержала победу над(22:31) в финале чемпионата мира по гандболу, который прошел в датском Хернинге.

Сборная Дании twitter.com/ihf_info 1000 Фрибет для всех Забрать!

Самым результативным игроком встречи стал норвежец Магнус Йондаль — 10 голов.

В составе победителей семь мячей забросил Миккель Хансен, который с 65 голами стал главным бомбардиром ЧМ.

Сборная Франции завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место Германию (26:25).

По семь голов в составе команд забили Уве Геншаймер (Германия) и Кентен Мае (Франция).

Французы побеждали на двух предыдущих турнирах в 2015 и 2017 годах. В полуфинале они потерпели поражение от Дании (30:38). 0