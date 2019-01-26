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    Костомаров: Сейчас нереально бороться с парой Пападакис-Сизерон

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    Олимпийский чемпион Роман Костомаров прокомментировал выступление российских пар в танцах на льду на чемпионате Европы в Минске.

    Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон
    Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон
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    Степанова и Букин, набрав по сумме двух программ 206,41 балла, заняли второе место.

    «Видел выступление только Букина со Степановой и французов, которые выиграли. Наши ребята молодцы.

    Для себя все хорошо сделали. Здорово откатались. С настроением, со всем остальным. Заслуженно стали вторыми. Все так и должно было быть.

    Возможно ли сейчас бороться с парой Пападакис-Сизерон? Нет. Это нереально, — цитирует Костомарова Sport24.ru.

    Напомним, что золотые медали чемпионата Европы завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировые рекорды в ритм-танце (84,79), произвольном танце (133,19) и по общей сумме баллов (217,98). 0

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