Костомаров: Сейчас нереально бороться с парой Пападакис-Сизерон

Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон
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Степанова и Букин, набрав по сумме двух программ 206,41 балла, заняли второе место.
«Видел выступление только Букина со Степановой и французов, которые выиграли. Наши ребята молодцы.
Для себя все хорошо сделали. Здорово откатались. С настроением, со всем остальным. Заслуженно стали вторыми. Все так и должно было быть.
Возможно ли сейчас бороться с парой Пападакис-Сизерон? Нет. Это нереально, — цитирует Костомарова Sport24.ru.
Напомним, что золотые медали чемпионата Европы завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировые рекорды в ритм-танце (84,79), произвольном танце (133,19) и по общей сумме баллов (217,98). 0