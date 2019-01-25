Саночник Павличенко завоевал бронзу ЧМ в спринте

Придет ли в себя «Зенит» к матчу против «Спартака»? «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки 1.82

Прервет ли «Нефтехимик» домашнюю серию поражений в игре с «Автомобилистом»? «Нефтехимик» — «Автомобилист». Прогноз и ставки 1.73