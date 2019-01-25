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    Саночник Павличенко завоевал бронзу ЧМ в спринте

    Скелетон
    Россиянин Семен Павличенко стал бронзовым призером в спринте на чемпионате мира по санному спорту в немецком Винтерберге.

    Семен Павличенко
    Семен Павличенко
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    Победу одержал австрийский спортсмен Йонас Мюллер. Серебро досталось немцу Феликсу Лоху.

    Другие россияне финишировали следующим образом: Степан Федоров — 10-й, Александр Горбацевич — 15-й.

    Санный спорт. Чемпионат мира.
    Спринт. Мужчины

    1. Йонас Мюллер (Австрия) — 35,835.
    2. Феликс Лох (Германия) — отставание 0,024.
    3. Семён Павличенко (Россия) — +0,054…
    10. Степан Фёдоров (Россия) — +0,250…
    15. Александр Горбацевич (Россия) — +0,966.

    В женском спринте лучший результат среди россиянок показала Екатерина Батурина, ставшая шестой. Татьяна Иванова заняла седьмое место

    Весь пьедестал заняли немецкие саночницы, золото у Натали Гайзенбергер.

    Санный спорт. Чемпионат мира.
    Спринт. Женщины

    1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 38,628.
    2. Юлия Таубитц (Германия) — отставание 0,007.
    3. Даяна Айтбергер (Германия) — +0,040…
    6. Екатерина Батурина (Россия) — +0,173.
    7. Татьяна Иванова (Россия) — +0,191. 0

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