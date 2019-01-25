Саночник Павличенко завоевал бронзу ЧМ в спринте

Победу одержал австрийский спортсмен Йонас Мюллер. Серебро досталось немцу Феликсу Лоху.
Другие россияне финишировали следующим образом: Степан Федоров — 10-й, Александр Горбацевич — 15-й.
Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины
1. Йонас Мюллер (Австрия) — 35,835.
2. Феликс Лох (Германия) — отставание 0,024.
3. Семён Павличенко (Россия) — +0,054…
10. Степан Фёдоров (Россия) — +0,250…
15. Александр Горбацевич (Россия) — +0,966.
В женском спринте лучший результат среди россиянок показала Екатерина Батурина, ставшая шестой. Татьяна Иванова заняла седьмое место
Весь пьедестал заняли немецкие саночницы, золото у Натали Гайзенбергер.
Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины
1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 38,628.
2. Юлия Таубитц (Германия) — отставание 0,007.
3. Даяна Айтбергер (Германия) — +0,040…
6. Екатерина Батурина (Россия) — +0,173.
7. Татьяна Иванова (Россия) — +0,191. 0