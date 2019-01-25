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    Кацалапов извинился за свою ошибку в ритм-танце

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    Чемпионы России Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали прокат ритм-танца на чемпионате Европы в Минске.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Россияне допустили ошибки, из-за чего заняли лишь пятое место.

    «Мы договорились не выпрыгивать из штанов, а делать как мы умеем — спокойно, элемент за элементом, вместе, друг за другом.

    Но такая досадная ошибка… У нас есть завтра, не будем зацикливаться», — приводит слова Синициной sports.ru.

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    • «Очень хочу поблагодарить зрителей в первую очередь. Если бы сейчас не поддержали, было бы тяжело. Мы будем бороться завтра. Я прошу прощение за ошибку.

    Это не какой-то технический момент — я абсолютно идеально зашел в этот твизл, абсолютно идеально. Держал всеми мышцами, не дышал даже.

    Это не оправдание, просто анализирую — такое ощущение было, как будто лезвие встало и на задницу сел. Я расстроен, конечно», — отметил Кацалапов. 0

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