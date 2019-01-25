Кацалапов извинился за свою ошибку в ритм-танце

Чемпионы Россиипрокомментировали прокат ритм-танца на чемпионате Европы в Минске.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов pinterest.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Россияне допустили ошибки, из-за чего заняли лишь пятое место.

«Мы договорились не выпрыгивать из штанов, а делать как мы умеем — спокойно, элемент за элементом, вместе, друг за другом.

Но такая досадная ошибка… У нас есть завтра, не будем зацикливаться», — приводит слова Синициной sports.ru.

«Очень хочу поблагодарить зрителей в первую очередь. Если бы сейчас не поддержали, было бы тяжело. Мы будем бороться завтра. Я прошу прощение за ошибку.

Это не какой-то технический момент — я абсолютно идеально зашел в этот твизл, абсолютно идеально. Держал всеми мышцами, не дышал даже.

Это не оправдание, просто анализирую — такое ощущение было, как будто лезвие встало и на задницу сел. Я расстроен, конечно», — отметил Кацалапов. 0