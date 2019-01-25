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    Степанова и Букин — вторые после ритм-танца на ЧЕ в Минске

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    Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон ожидаемо захватили лидерство после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

    Александра Степанова и Иван Букин
    Александра Степанова и Иван Букин
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    Пападакис и Сизерон получили от судей 84,79 балла, что стало новым мировым рекордом.

    Второе место занимают россияне Александра Степанова и Иван Букин. Третьими идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

    Произвольный танец пары представят в субботу, 26 января.

    Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь
    Танцевальные пары. После ритм-танца

    1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 84,79.
    2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 81,37.
    3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 79,05.
    4. Наталия Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 72,87.
    5. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 70,24.
    6. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 70,02.
    7. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 69,77.
    8. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 69,28.
    9. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Франция) — 68,98.
    10. Юлия Турккила/Матиас Верслейс (Финляндия) — 67,18.
    11. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 66,65. 0

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