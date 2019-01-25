Степанова и Букин — вторые после ритм-танца на ЧЕ в Минске

Французыожидаемо захватили лидерство после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

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Пападакис и Сизерон получили от судей 84,79 балла, что стало новым мировым рекордом.

Второе место занимают россияне Александра Степанова и Иван Букин. Третьими идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Произвольный танец пары представят в субботу, 26 января.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь

Танцевальные пары. После ритм-танца

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 84,79.

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 81,37.

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 79,05.

4. Наталия Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 72,87.

5. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 70,24.

6. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 70,02.

7. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 69,77.

8. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 69,28.

9. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Франция) — 68,98.

10. Юлия Турккила/Матиас Верслейс (Финляндия) — 67,18.

11. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) — 66,65. 0